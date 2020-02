Vidéo: Le cyber-crochet de plate-forme 3D au rythme rapide obtient une nouvelle bande-annonce pleine d’action

Une toute nouvelle bande-annonce est apparue pour Cyber ​​Hook, un jeu de plateforme 3D qui devrait exploser sur Nintendo Switch plus tard cette année.

Si vous n’avez jamais entendu parler de celui-ci auparavant, le jeu est une approche rapide des plates-formes 3D qui vous permet d’utiliser un grappin pour effectuer des mouvements de type parkour. Vous devrez escalader et franchir les murs tout en combattant les ennemis et en détruisant des blocs pour progresser; faites des erreurs coûteuses et vous tomberez à votre perte.

Dans la nouvelle vidéo ci-dessus, vous pouvez voir une partie de l’action intense du jeu avec ses plateformes mobiles, les différentes capacités que vous aurez à votre disposition, et même certains de ces ennemis que nous venons de mentionner. Le produit final devrait comporter plus de 70 niveaux, classements et une capacité qui vous permettra de déformer le temps pour mieux planifier vos sauts.

Cyber ​​Hook devrait être lancé au deuxième trimestre 2020.

Vous aimez son apparence? Vous pensez que vous pourriez prendre celui-ci lors de son lancement plus tard cette année? Partagez votre opinion avec nous ci-dessous.

