Vidéo: le jeu en édition limitée qui coûte plus cher qu’une Nintendo Switch

Pour célébrer l’arrivée de Darksiders Genesis sur la Nintendo Switch ce mois-ci, THQ Nordic a décidé d’envoyer à notre charmant producteur de vidéos senior Alex Olney la plutôt grande édition Nephilim du jeu. Vous savez, celui qui est limité à 5 000 unités. Étonnamment, ce n’est même pas la plus grande chose qui lui ait été envoyée auparavant. Ce titre revient aux ridiculement surdimensionnés Couches de la peur: héritage La peinture.

Quant à ce qui se trouve dans cette dernière édition limitée, il comprend le jeu, une bibliothèque en acier, une figurine Strife de 9 pouces, un artbook, des autocollants, une bande sonore et le jeu de plateau officiel intitulé Darksiders: The Forbidden Land. Vous trouverez ci-dessous un graphique de tous ces goodies, mais nous vous encourageons à regarder la vidéo ci-dessus pour voir de plus près.

Combien ça coûte, demandez-vous? Un énorme 379,99 $ / 349,99 £ sur Amazon – c’est plus qu’un Nintendo Switch. Si cela vous intéresse, au moment de la rédaction, il existe encore des exemplaires en Amérique du Nord et en Europe.

Si vous n’êtes pas si désireux de gâcher autant, vous pouvez toujours opter pour l’édition Collector beaucoup plus abordable. Il comprend tout sauf le jeu de société et coûte 119,99 $ / 109,99 £ sur Amazon. Une copie standard du jeu vous coûtera 39,99 $ / 34,99 £.

Darksiders Genesis est maintenant disponible sur Nintendo Switch.

