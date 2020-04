Vidéo: les amiibo Animal Crossing se vendent plus que le jeu lui-même

Il y a quelques mois, lors d’un Nintendo Direct sur le thème d’Animal Crossing, le monde a appris que tous les amiibo d’Animal Crossing qui étaient de retour avec Festival amiibo, Happy Home Designer et New Leaf: Bienvenue amiibo seraient tous compatibles avec Animal Crossing: New Horizons, permettant aux joueurs d’inviter leurs villageois préférés dans le jeu avec leurs cartes respectives. Ces cartes se vendaient à l’origine à 5,99 $ USD avec chaque pack contenant six cartes de personnage, ce qui était assez raisonnable à l’époque. Faites un clin d’œil à aujourd’hui et maintenant certaines de ces cartes se vendent activement en ligne pour plus que le prix du jeu Switch réel. Nous nous donnons vraiment un coup de pied pour ne pas gonfler nos collections.

New Horizons a fait parler de la ville bien avant son lancement le mois dernier sur Switch, donc cela ne devrait vraiment pas surprendre, mais voir les prix de certaines de ces cartes se vendent en ligne est presque déroutant. Des personnages comme Bob, Lucky, Marshal, Ankha sont parmi les plus chers, mais beaucoup d’autres sont toujours à un prix gonflé. La possibilité d’inviter votre villageois préféré de la série dans le nouveau jeu est une perspective extrêmement séduisante, compte tenu du fait que vous devrez être assez chanceux pour les rencontrer dans le jeu sinon. Mais nous sommes extrêmement curieux de savoir combien de temps dureront ces prix.

Considérant le fait que les amiibo n’ont besoin d’être scannés dans le jeu que quelques fois pour convaincre un villageois de s’installer sur votre île, cela pourrait signifier que beaucoup de gens vendront rapidement leur amiibo. Mais nous supposons que seul le temps nous le dira.

Si Nintendo devait les réimprimer en Occident, seriez-vous intéressé à acheter quelques packs? Avez-vous déjà invité des villageois sur votre île en utilisant un amiibo? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous!

.