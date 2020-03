Vidéo: Les meilleurs jeux de Switch à jouer quand vous ne pouvez pas quitter la maison

Lorsque vous ne pouvez pas sortir, que devez-vous faire? Jouez aux jeux vidéo, bien sûr! Notre charmant producteur de vidéos senior Alex Olney est allé à l’intérieur un peu plus régulièrement que d’habitude ces derniers temps, et pour passer le temps, il a décidé de créer une vidéo des meilleurs jeux Nintendo Switch à jouer dans cette situation.

Des jeux comme BRAS, Boxe fitness et Ring Fit Adventure vous donnera beaucoup d’exercice, Animal Crossing: New Horizons vous permet d’échapper aux dures réalités, Monster Hunter Generations Ultimate est un excellent choix, simplement en raison du temps qu’il faut pour terminer le jeu et puis il y a le très social The Jackbox Party Pack.

Si vous cherchez quelque chose avec de l’exploration, que diriez-vous The Elder Scrolls V: Skyrim, La légende de Zelda: le souffle de la nature ou The Witcher 3: Wild Hunt – Edition complète? Ensuite, il existe divers autres jeux comme Super Mario Party, Hôpital de Two Point et Trop cuit – une autre expérience meilleure avec des amis. Et pour terminer la liste, nous avons Jeu d’oie sans titre.

Donc, là vous allez – si vous bunkering à l’intérieur pendant une période prolongée, ce sont quelques-uns des jeux qui vous divertiront, vous aideront à vous distraire, vous fourniront une bonne dose d’interaction et divers autres modes de vie et bien-être. Qu’avez-vous pensé de cette liste? Souhaitez-vous y ajouter autre chose? Laissez un commentaire ci-dessous.

.