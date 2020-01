Vidéo: les ports DOOM et DOOM II sont désormais des “achats indispensables” après le récent patch

Plus tôt dans le mois, Bethesda a déployé un énorme patch pour CONDAMNER un DOOM II sur toutes les plateformes, y compris le commutateur.

Au cas où vous l’auriez oublié, cette mise à jour infernale a introduit la prise en charge des modules complémentaires – y compris la prise en charge non officielle du cinquième épisode SIGIL 60fps de John Romero, les options de rapport d’aspect, l’enregistrement et le chargement rapides, la sélection de niveau, “plus une tonne” de fonctionnalités de qualité de vie et d’optimisations des performances.

John Linneman a maintenant décidé d’examiner la performance des deux jeux et dit que c’est “l’une des mises à jour de jeu les plus importantes” qu’il ait testée pendant son séjour chez Digital Foundry.

Il explique ensuite comment les développeurs ont résolu pratiquement tous les problèmes et comment le jeu est passé de décevant à un achat incontournable. Voyez par vous-même dans la vidéo ci-dessus, et dites-nous dans les commentaires si vous êtes revenu à ces jeux classiques sur Switch depuis la mise à jour.

