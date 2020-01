Vidéo: Luigi’s Mansion 3 Devs Talk Design, idées de gameplay et collaboration avec Nintendo

Luigi’s Mansion 3 est l’un de nos jeux préférés sur Switch. Nous l’avons décrit comme une «immense portion de plaisir fantasmagorique» dans notre revue, louant ses graphismes et animations magnifiques ainsi que la quantité écrasante de passion qui a clairement été jetée dans le projet. C’est vraiment l’un des jeux incontournables de la console.

Comme vous le savez peut-être, il a été développé par Next Level Games – le studio qui nous a également apporté des titres comme Luigi’s Mansion: Dark Moon, Mario Strikers accusé, et Punch-Out !! sur Wii – plutôt que sur Nintendo elle-même. Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir le directeur du jeu Devon Blanchet, le directeur artistique Barret Chapman et le producteur Carmine Carpino parler de la conception du jeu, de certaines des idées derrière ses meilleurs mécanismes et travailler avec un personnage aussi légendaire que Luigi dans une interview avec Réseau de jeux électriques.

À notre avis, cela vaut bien une montre – nous ne pouvons pas imaginer à quel point il doit être agréable de se voir offrir une telle opportunité avec les plus grands noms de Nintendo, puis de l’écraser complètement hors du parc.

