Vidéo: Ninja fait équipe avec la légende de Star Wars Mark Hamill pour jouer à Fortnite

Fortnite a établi un partenariat avec les super-héros de Marvel, Batman et a récemment collaboré avec Star Wars, il n'est donc pas surprenant de voir que le plus grand streamer du jeu Ninja enseigne maintenant à Mark Hamill – également connu dans une galaxie très loin, très loin sous le nom de Luke Skywalker – comment jouer le le jeu de bataille royale le plus populaire au monde.

Cela commence avec Ninja posant à Mark quelques questions sur son histoire de jeu. Apparemment, lui et ses enfants ont commencé avec l'Odyssée et ont emménagé dans un Atari. Mark parle ensuite de doublage pour les jeux vidéo et après cela, ils tombent dans la bataille royale d'Epic. Ici, ils sont rejoints par le streamer Mixer Simby et le fils de Hamill Griffin. Mark "cloue" un gars, puis peu de temps après, son autre fils, Nathan Hamill, prend le relais.

Vous pouvez regarder le clip complet, qui dure un peu moins de 10 minutes ci-dessus. Sur une note connexe, Fortnite accueille actuellement le Winterfest 2019 et propose des tenues spéciales sur le thème de Star Wars pour promouvoir la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker dans les cinémas cette semaine.

