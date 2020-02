Vidéo: Nintendo Minute déballe le Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Edition | My Nintendo News

Kit et Krysta sont de retour avec un tout nouvel épisode de Nintendo Minute. Le versement de cette semaine présente le déballage d’un produit Nintendo annoncé récemment. Le duo a déclaré dans la description de la vidéo que “nous examinons en détail et en profondeur la Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Edition. Cela a l’air si cool et c’est parfait pour vous mettre dans l’ambiance de l’île. Le système sort le 13 mars, une semaine avant le lancement du jeu ». Un tweet contenant la vidéo est ci-dessous.

