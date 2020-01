Vidéo: Nintendo Minute essaie de battre 20 défis Zelda: Breath of the Wild en 20 minutes

Le premier épisode Nintendo Minute de 2020 vient de sortir. Cette semaine, Kit et Krysta reviennent d’un petit hiatus de vacances pour jouer à The Legend of Zelda: Breath of the Wild avec une touche. La paire a déclaré dans la description de la vidéo que «nous pensions que ce serait amusant de jouer à The Legend of Zelda: Breath of the Wild et de voir si nous pouvons accomplir 20 défis dans le jeu en 20 minutes. Nous ne voulions pas échouer lors de la première vidéo de l’année, alors nous avons vraiment essayé ». Voici la vidéo:

