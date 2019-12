Vidéo: Nintendo Minute fabrique des boules à neige de vacances sur le thème de Nintendo avec Captain Dangerous

Kit et Krysta sont de retour dans le temps pour s'amuser pendant les vacances dans la Nintendo Minute de cette semaine, et ils sont rejoints par un invité spécial. La paire a déclaré dans la description de la vidéo que "nous entrons dans l'esprit des Fêtes en créant des boules à neige sur le thème de Nintendo avec le merveilleux Captain Dangerous. C'est très facile et amusant à faire, nous espérons que vous l'essayerez. Partagez des photos avec nous si vous le faites ». Le tweet de Nintendo, qui comprend la vidéo, est ci-dessous.

Comme ça:

J'aime chargement…

en relation