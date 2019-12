Vidéo: Nintendo Minute partage son personnage, son moment et son jeu préférés de la décennie

Le tout dernier épisode de Nintendo Minute de 2019, ainsi que la décennie, vient de sortir. Kit et Krysta ont déclaré dans la description de la vidéo «qu'il est fou de penser que nous avons atteint la fin d'une décennie. Il y a eu tellement de jeux amusants et de merveilleux souvenirs au cours de ces 10 dernières années. Aujourd'hui, nous voulons regarder en arrière et partager notre personnage, moment et jeu préférés de la décennie. Dites-nous ce que vous êtes. Nous tenons également à vous remercier pour votre soutien et votre visionnage de Nintendo Minute. Tu es le meilleur". Le tweet officiel, qui comprend la vidéo, est ci-dessous.

