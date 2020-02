Vidéo: Nintendo Minute Unboxes The Animal Crossing: New Horizons Switch

La version NA n’inclut pas le jeu

Animal Crossing: New Horizons arrive sur le Switch le mois prochain et pour promouvoir cette prochaine version, Nintendo met tout en œuvre avec beaucoup de marchandises et même un Nintendo Switch à thème.

Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, la version britannique de ce système comprendra un code numérique pour le jeu, mais si vous vivez en Amérique du Nord, vous devrez vous en procurer une copie. Dans cet esprit, Nintendo Minute a téléchargé une vidéo de déballage du modèle américain. Jetez un œil ci-dessous:

Si vous voulez vraiment cet ensemble mais ne pouvez pas justifier l’achat d’un tout nouveau Switch, il existe un autre moyen de mettre la main sur la station d’accueil à thème et Joy-Con. Si vous vivez au Japon, vous pourrez acheter ces deux articles séparément. Vous pouvez même acheter la boîte, si vous le voulez vraiment.

Avez-vous précommandé ce Switch? Et le jeu? Laissez un commentaire ci-dessous.

