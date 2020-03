Vidéo: Nintendo revient sur les plus grands moments de Super Smash Bros.Ultimate

Super Smash Bros.Ultimate a maintenant plus d’un an, et quel moment incroyable nous avons tous eu avec la dernière entrée de la série all-star de Nintendo.

Le géant du jeu lui-même a partagé une nouvelle vidéo aujourd’hui pour célébrer toutes les choses Smash, en revenant sur certains des meilleurs moments de l’année écoulée et un peu. Naturellement, une grande partie de la vidéo tourne autour des révélations du combattant DLC – nous nous souvenons avoir réagi exactement de la même manière lorsque la révélation Banjo-Kazooie a eu lieu en direct – ainsi que certains des faits saillants de plusieurs des plus grandes compétitions du jeu.

À certains égards, il est difficile de croire qu’il reste encore beaucoup à venir avec six autres combattants qui seront annoncés. Le premier de ceux-ci se dirige vers notre chemin en juin, mais nous sommes ravis de penser que nous prendrons le train de battage médiatique «Approches Challenger» pendant de nombreux mois à venir.

Cette image nous remplira à jamais de joie …

Mais qu’en est-il de vos moments préférés de Super Smash Bros.Ultimate? Nous aimerions les entendre dans les commentaires ci-dessous.

.