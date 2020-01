Nintendo of America a partagé une nouvelle publicité télévisée pour Super Mario Maker 2 aujourd’hui.

Découvrez-le ci-dessous:

Créez, jouez et partagez un monde de plaisir avec la console Nintendo Switch. Plongez dans les derniers succès, les explosions du passé et plus encore – n’importe où, n’importe quand!

en relation

.