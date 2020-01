Vidéo: Nous avons joué à Pokémon Rival Temtem, et nous ne pouvons pas attendre qu’il touche le commutateur

Le bavardage environnant Épée et bouclier Pokémon – la dernière entrée de la série – a incité certains fans à s’éloigner du collectionneur de créatures OG dans une certaine mesure, donc le temps pour un concurrent de se lancer (sous une forme ou une autre) n’a probablement jamais été meilleur.

Comme ça arrive Temtem a fait exactement cela, et de dire qu’il a pris quelques notes de Pokémon serait un euphémisme pour le moins. Cela montre cependant beaucoup de promesses, et même s’il est encore en accès anticipé (et uniquement sur Steam), il semble y avoir assez ici pour tenter certains fans de Poké de longue date de leur zone de confort criblée de Charmander.

Dans la vidéo ci-dessus, nous examinons ce que le jeu a à offrir, ce qu’il fait différemment et ce qui fait de ce jeu une menace pour la puissante couronne en forme de Pikachu au sommet de la tête figurative de la société Pokémon. Rappelez-vous, Temtem est lié à Switch à un moment donné – comment pensez-vous que Pokémon a une concurrence sérieuse?

.