Vidéo: Oddworld: Stranger’s Wrath est traité dans la bande-annonce de lancement de Nintendo Switch

Oddworld: Stranger’s Wrath est arrivé sur Switch la semaine dernière et Nintendo a partagé une bande-annonce de lancement pour montrer ce que vous allez faire. Non, nous ne savons pas non plus pourquoi il a été mis en ligne si tard.

La révélation du jeu Switch, qui est apparue pour la première fois grâce à une liste EGX en septembre 2018, a été une grande surprise; le créateur Lorne Lanning avait précédemment déclaré qu’il n’avait “aucune foi” dans le Switch, croyant qu’il floperait comme la Wii U. Pourtant, nous voici avec le jeu sur le Switch en plein essor.

Si vous n’avez pas encore pris le jeu, n’hésitez pas à tout savoir en consultant notre critique complète. Voici un extrait de ce que nous avions à dire:

Alors que le jeu a bien vieilli pour la plupart, certaines imperfections sont devenues plus évidentes avec le temps. La mécanique furtive est loin d’être aussi raffinée qu’elle devrait l’être et peut être complètement ignorée sans compromettre l’expérience du joueur. Un manque d’instruction dans la dernière partie de l’histoire pourrait également provoquer de la frustration, et la chute de slapstick de tomber d’une hauteur ne sera jamais quelque chose qui correspond au ton général du jeu. Malgré ces aspérités, Oddworld: Stranger’s Wrath est toujours un plaisir à jouer sur Switch, et si vous ne l’avez pas expérimenté la première fois, cela en vaut la peine maintenant.

N’oubliez pas que plus de jeux Oddworld ont également été promis pour Switch. On dirait que vous pourrez bientôt avoir toute la collection de titres de la série sur votre console hybride brillante.

Vous songez à vous offrir celui-ci? Vous le jouez déjà en ce moment? Faites-nous savoir avec un commentaire ci-dessous.

