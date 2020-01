Vidéo: Parlons de Byleth dans Smash Bros. et de la quatrième maison dans Fire Emblem: Three Houses

Donc, le secret est sorti et nous connaissons maintenant le cinquième combattant DLC payé pour Super Smash Bros.Ultimate est Byleth de Fire Emblem: Trois maisons. De toute évidence, tout le monde n’est pas heureux qu’un autre personnage de cette longue série de jeux de rôle tactiques soit représenté et c’est pourquoi notre producteur de vidéos américain Zion est là pour soutenir tous ceux qui ont encore du mal à accepter ce dernier combattant dans le premier passe de chasse.

Il prend également le temps de parler d’une nouvelle quatrième vague de Fire Emblem: Three Houses DLC intitulée Cindered Shadows. Non seulement c’est la quatrième vague de DLC, mais cela ajoute également une quatrième maison au jeu connue sous le nom de Ashen Wolves. Comme nous l’avons vu dans la bande-annonce plus tôt cette semaine, c’est une “ maison de nom seulement ” car elle est apparemment composée d’étudiants privés de leurs droits et qui semblent résider dans les Abysses (un emplacement sous Garreg Mach).

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur tout cela, et laissez un commentaire ci-dessous et faites-nous savoir ce que vous pensez d’un autre personnage de Fire Emblem à venir à Smash.

.