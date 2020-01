Vidéo: Persona 5 Scramble traité pour une nouvelle bande-annonce flashy, la démo arrive le mois prochain

Il y a plein de choses pour vous occuper à Evo Japan, donc une fois que vous avez fini de regarder Super Smash Bros. le vainqueur du tournoi dépose son grand prix sur scène, vous pouvez aller de l’avant et avoir droit à une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Persona 5 Scramble sur Nintendo Switch. Heureusement pour certains, hein?

En l’occurrence, nous sommes tous très chanceux également, car Persona Central a capturé les nouvelles images du livestream d’Evo sur Twitch pour que tout le monde puisse les voir. Vous pouvez consulter le nouveau clip ci-dessus; il y a un peu plus d’une minute de séquences, pleines du combat flashy et des mouvements extravagants que vous attendez. Ce n’est pas tout non plus, car il a également été révélé qu’une démo du jeu arriverait sur l’eShop japonais le 6 février.

Si tout cela ne vous suffit pas, consultez également la bande-annonce d’introduction de Joker qui a été publiée à la fin de l’année dernière. Ce spin-off d’action-RPG devrait être lancé le 20 février et a été développé aux côtés de Koei Tecmo et Omega Force.

Avez-vous gardé un œil sur celui-ci? En achèterez-vous une copie le mois prochain? Faites-nous savoir avec un commentaire ci-dessous.

