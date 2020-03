Vidéo: Rebellion offre sept raisons pour lesquelles vous devriez obtenir la trilogie Zombie Army sur Switch

Trilogie de l’armée des zombies est sur le point de se frayer un chemin sur Nintendo Switch à la fin de ce mois, et le développeur Rebellion a lancé une nouvelle bande-annonce pour montrer sept raisons pour lesquelles il pense que vous devriez aller de l’avant et le récupérer.

La trilogie est livrée avec tout ce qui a déjà été publié sur d’autres consoles, y compris trois campagnes d’histoire et un mode Horde, qui peuvent tous être joués en solo ou en coopération avec ou sans abonnement pour jusqu’à quatre joueurs. Nous avons un texte officiel et une liste de fonctionnalités pour vous ci-dessous:

Voyagez en 1945 et tuez-vous lors de vos affrontements contre les hordes massives qui composent l’armée zombie nazie d’Hitler. Utilisez des fusils de sniper, des mitrailleuses et des fusils de chasse pour traverser les vagues de morts-vivants et affrontez le dictateur démon lui-même dans une incroyable bataille finale!

Sur Nintendo Switch, Zombie Army Trilogy propose de toutes nouvelles fonctionnalités:

• Coop locale sans fil

• Commandes de mouvement

• Prise en charge de Pro Controller et HD Rumble

• Prend en charge le nouveau système d’invitation d’amis

Le jeu sera lancé le 31 mars et, si la vidéo vous a convaincu, vous pouvez déjà aller de l’avant et le pré-commander auprès d’Amazon au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Vous pensez que vous pourriez essayer celui-ci? Faites-nous savoir avec un commentaire ci-dessous.

.