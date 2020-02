Vidéo: Regardez la bande-annonce de lancement de Kunai, la dernière Metroidvania de Switch

Le lancement aujourd’hui sur Nintendo Switch est Kunai, une “aventure-action décalée et rapide / Metroidvania”. Pour célébrer, l’éditeur The Arcade Crew a publié une bande-annonce de lancement du jeu.

La nouvelle vidéo montre une partie de la plate-forme, de l’exploration et du combat que vous allez relever en jouant – qui savait qu’une tablette sensible ferait un héros si adorable? Le jeu vous offre une épée, des lames à double grappin et “le système d’exploitation le plus émotif jamais créé”, le tout dans le but de garder l’exploration “accrocheuse, fluide et divertissante”.

Le mois dernier, nous avons également eu droit à deux autres vidéos qui nous ont donné un aperçu du gameplay de Kunai. Si vous êtes intéressé, assurez-vous de les vérifier également:

Nous vous laisserons une liste des principales fonctionnalités du jeu. Pensez-vous pouvoir le récupérer sur l’eShop aujourd’hui? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Caractéristiques KUNAI:

Agilité implacable: Attrapez les murs, sautez sur les ennemis et survolez les dangers. La traversée de KUNAI entre les régions et les ennemis est fluide, rapide et réactive.

Armes tueuses: Faites des ravages avec une épée déviatrice de missiles, un kunai esquivant la mort et des mitrailleuses à double usage. Les formidables armes de KUNAI offrent une chance de combattre dans un monde envahi par le désespoir.

Charme débordant: Le guerrier vedette de KUNAI porte toutes ses émotions sur son écran

Arsenal en évolution: Déverrouillez de nouvelles capacités puissantes pour vous assurer que votre attaque sur tablette est à la pointe de la technologie.

Visuels colorés: Un style visuel saisissant donne à chaque région une identité immédiate, avec des palettes allant de tamisées à magnifiquement riches et vives.

