Vidéo: Regardez le match complet du capitaine Tsubasa: Rise Of New Champions Gameplay

Plus tôt cette semaine, nous avons partagé les nouvelles passionnantes Captain Tsubasa: Rise of New Champions se dirige vers Nintendo Switch, ramenant la franchise sur les consoles de jeux pour la première fois en une décennie. La bande-annonce présentée dans cette annonce était une chose, mais maintenant nous avons aussi un bon morceau de gameplay à regarder.

Ci-dessus, vous pouvez voir un match complet entre Nankatsu Middle School (Tsubasa Oozora) et Toho Academy (Kojiro Hyuga). Il y a beaucoup de choses à prendre pendant la durée du match, mais ce que nous apprécions le plus dans ce premier métrage, c’est les cinématiques animées qui ont lieu après que certains plans ont été réalisés – cela fait certainement une différence dans le réalisme extrême tenté par votre plus traditionnel. FIFA Jeux.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour celui-ci, mais nous nous assurerons d’être à l’affût de plus d’informations au fur et à mesure de leur arrivée.

Aimez-vous ce que vous voyez? Vous pensez que cela pourrait devenir un titre de football incontournable pour Switch? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires.

