Vidéo: Regardez plusieurs scènes complètes du film Sonic The Hedgehog

Oui, c’est une vraie scène du film …

Le film Sonic the Hedgehog approche à grands pas et un certain nombre de scènes complètes commencent à se retrouver en ligne. Si vous voulez avoir un aperçu du film avant de vous rendre au cinéma, asseyez-vous et profitez de ces clips.

Nous commençons par celui-ci, où Sonic confronte le Dr Robotnik et donne un coup de pied à ses amis sur le toit d’un immeuble très haut. Comme tu fais.

Ensuite, Fluffy Sonic!

Et enfin, une scène intitulée «This One is Cute», où Sonic et Tom se retrouvent dans une situation assez collante.

Qu’est-ce que tu penses? Aimez-vous l’humour? Pensez-vous que la refonte de Sonic semble bonne? Le film arrive dans les salles le 14 février – il ne reste donc que quelques semaines!

