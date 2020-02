Vidéo: Regardez The Moment PlatinumGames a vu le merveilleux 101 Kickstarter atteindre 100 millions de yens

Comme vous l’avez sans doute compris si vous avez été près d’Internet au cours des dernières heures, la grande histoire qui fait le tour de la sphère Nintendo en ce moment est la récente campagne The Wonderful 101 Kickstarter de PlatinumGames.

L’effort de crowdfunding a connu un succès immédiat, brisant ses objectifs pour confirmer la sortie d’une version remasterisée du jeu Wii U sur Switch, PS4 et Steam. Il a déjà amassé bien plus d’un million de dollars de financement également.

Ce nombre se trouve également se convertir à un total de plus de 100 millions de yens, et l’équipe de PlatinumGames a filmé le moment exact où ce chiffre puissant a été atteint. Dans un tweet, le studio a remercié énormément les bailleurs de fonds – et il y a même une apparition de Hideki Kamiya, la star de Kickstarter bloquant Twitter lui-même.

Hou la la! Un immense merci aux plus de 13 000 contributeurs de Kickstarter qui ont promis plus de 100 millions de yens à The Wonderful 101: Remastered! Regardez-nous célébrer le moment. # ALLFOR101 # Platinum4 pic.twitter.com/CBIpjm4mxH— PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 4 février 2020

Des trucs incroyables.

.