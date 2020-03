Vidéo: Rencontrez le compositeur principal derrière les bandes sonores de Rage 4

Streets of Rage 4 peut-être pas encore de date de sortie, mais cela n’a pas empêché DotEmu, Lizardcube et Guard Crush Games d’en révéler plus sur cette prochaine version. Dans la foulée de l’actualité, le légendaire compositeur Yuzo Koshiro reviendrait pour aider avec la dernière entrée de la série, Olivier Derivière a maintenant été révélé comme le compositeur principal de la quatrième sortie.

Cette personne talentueuse a déjà travaillé sur les bandes originales de A Plague Tale: Innocence, Assassin’s Creed IV: Black Flag et Lumière mourante 2. Il recevra également le soutien d’un certain nombre de musiciens invités, y compris des contributions de Scattle (les deux Hotline Miami jeux), Das Mörtal (Hotline Miami 2), XL Middleton et Groundislava.

Je suis très reconnaissant et humble d’être le compositeur principal de Streets of Rage 4. Bien sûr, le légendaire @yuzokoshiro a également apporté sa magie! Un grand merci à @Dotemu @Guard_Crush @lizardcube et @SEGA pour m’avoir donné cette opportunité!

Interrogé sur Twitter pour savoir qui couvrirait quoi dans le jeu (comme évoqué dans la vidéo ci-dessus), Olivier a expliqué comment Yuzo a écrit “chaque” morceau de musique emblématique tel que le thème principal, la sélection des personnages, le niveau d’intro et “certains “boss combat, alors qu’il a contribué le” tout nouveau “matériel suivant:

J’ai écrit tous les niveaux en musique dynamique célébrant 25 ans de styles musicaux depuis le dernier SOR

Si vous aimez le son, n’hésitez pas à vous diriger vers les jeux Limited Run et à précommander une édition classique ou standard du jeu pour Nintendo Switch.

