Vidéo: Thief’s Roulette Trailer 3

Top Hat Studios et Hiromu656 ont partagé une nouvelle bande-annonce pour Thief’s Roulette.

Thief’s Roulette est un jeu de casse-tête inspiré de Zero Escape. Il est actuellement en développement pour Nintendo Switch.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Thief’s Roulette est un jeu de casse-tête inspiré de la série de jeux Zero Escape et Danganronpa. En prenant la conception narrative lourde des romans visuels et en la combinant avec un gameplay de puzzle immersif à la première personne, Thief’s Roulette espère être une expérience de jeu unique. Le jeu est en cours de développement pour PC, Nintendo Switch, PS4 et PSVita. Démo PC maintenant disponible.

