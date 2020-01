Vidéo: Trials Of Mana – Bande-annonce de Hawkeye et Riesz

Square Enix a publié aujourd’hui une nouvelle bande-annonce de personnages pour Trials of Mana.

La bande-annonce finale présente Hawkeye et Riesz, deux personnages jouables du jeu.

Regardez ci-dessous:

SQUARE ENIX® a dévoilé aujourd’hui la dernière bande-annonce de présentation du personnage de Trials of Mana ™, la prochaine entrée attendue de la série Mana bien-aimée, présentant deux autres personnages jouables de six héros uniques. Hawkeye est un jeune homme décontracté et charmant originaire de la forteresse du désert de Nevarl, qui abrite une guilde de nobles voleurs, tandis que Riesz est une jeune princesse du royaume montagneux de Laurent et capitaine de la célèbre garde amazonienne, avec une volonté et une gentillesse de fer cœur.

La bande-annonce «Trials of Mana Character Spotlight Trailer: Hawkeye & Riesz» est disponible sur: https://youtu.be/yxh5FzIbAUs

Pour en savoir plus sur la distribution de héros que les joueurs peuvent attendre dans Trials of Mana, visitez: https://www.youtube.com/squareenixna.

Trials of Mana raconte l’histoire de six héros qui se battent contre les forces du mal qui menacent un monde où Mana a été affaibli. Les joueurs créeront des expériences variées en sélectionnant un groupe de trois parmi ces personnages uniques alors qu’ils se lancent dans l’aventure d’une vie pour protéger l’essence même de Mana lui-même. Sorti à l’origine au Japon sous le nom de Seiken Densetsu 3 en 1995, Trials of Mana est un remake complet et haute définition de la troisième entrée de la série classique Mana, amenant de façon transparente l’histoire et les personnages bien-aimés à une nouvelle ère moderne de fans avec de véritables combat dans le temps, de superbes graphismes 3D et un gameplay mis à jour.

Trials of Mana sera disponible pour le système Nintendo Switch ™, le système de divertissement informatique PlayStation®4 et STEAM® le 24 avril 2020. Pour précommander maintenant, visitez: https://sqex.link/c10.

Ceux qui préachèteront ou achèteront les versions physiques ou numériques du jeu avant le 21 mai 2020 pour le système Nintendo Switch ou PlayStation®4 recevront un DLC Rabite Adornment, permettant aux joueurs de gagner plus d’EXP après des batailles jusqu’au niveau 10. Pré – les commandes de la version numérique du jeu sur le PlayStation®Store comprendront également un ensemble d’avatars exclusif mettant en vedette les six héros du jeu, tandis que ceux qui préachèteront ou achèteront auprès de STEAM avant le 21 mai 2020 incluront également le DLC Rabite Adornment. comme un ensemble de papier peint exclusif.

Trials of Mana sortira sur Nintendo Switch, PlayStation®4 et STEAM le 24 avril 2020 et est maintenant disponible en précommande sur www.trialsofmana.com. Trials of Mana est classé T (Teen) par l’ESRB.

