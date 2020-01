Vidéo: TT Ile de Man 2 Julien Toniutti Interview

BigBen et KT Racing ont partagé une interview avec Julien Toniutti, le célèbre pilote de moto du monde réel.

Toniutti a travaillé avec l’équipe de production de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 pour offrir une expérience hyper réaliste du jeu.

Découvrez l’interview ci-dessous:

Alors que la date de sortie de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 approche à pas de géant, KT Racing et BIGBEN sont ravis de partager une interview exclusive avec Julien Toniutti, le célèbre pilote de moto qui s’est distingué dans de nombreuses courses prestigieuses. Il détient actuellement le record du circuit français du TT de l’île de Man.

Cliquez ici pour regarder l’interview de Julien Toniutti

Julien Toniutti s’est associé à l’équipe de production du titre, partageant son expérience et ses émotions avec les développeurs afin de proposer une simulation hyper réaliste et d’optimiser chaque aspect de la conduite. Après avoir passé 2019 à se remettre d’un accident lors du rallye Dakar, Julien Toniutti reviendra sur l’île de Man TT en 2020.

Créée en 1907, la TT est la course de motos la plus célèbre au monde. Le parcours de 61 km avec 260 virages est le circuit le plus emblématique des pilotes de course sur route. Avec des pilotes, des vélos et des pistes sous licence officielle, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 offre une nouvelle physique et un nouveau mode de carrière pour que les joueurs améliorent leurs compétences de conduite.

TT Isle of Man 2 sera disponible en mars 2020 sur consoles et PC

en relation

.