Vidéo: un fan passe quatre mois à faire une animation en cuphead en stop-motion, et c’est assez génial

Nous aimons voir les énormes quantités de passion et de talent que les gens investissent dans des projets conçus par des fans ici sur Nintendo Life, et ce tout nouveau Cuphead l’animation correspond parfaitement au projet de loi.

Davy Productions a partagé cette courte animation en stop motion (ci-dessus) mettant en vedette des visages célèbres du jeu. Il utilise la gamme McFarlane Toys d’ensembles de construction Cuphead, avec de la musique tirée de la bande originale du jeu ajoutant aux vibrations de dessin animé classiques familières. Davy Productions dit:

Cuphead avait été l’un de mes jeux de plateforme préférés de 2017 et l’un de mes jeux préférés que j’ai jamais joué … Cette animation est en préparation depuis environ quatre mois et elle a été difficile à créer (principalement en raison de l’édition avec le quantité de conception sonore et d’effets qui devaient être ajoutés) mais je suis content de la façon dont cela s’est avéré.

C’est un grand effort, nous sommes sûrs que vous serez d’accord, et même le développeur Studio MDHR a fait l’éloge de la vidéo.

Les mots peuvent difficilement décrire notre réaction lorsque nous avons vu cette vidéo incroyable de @ DavidGa44259875.

À l’aide de figurines de notre collection de jouets @Todd_McFarlane, David a passé 4 mois à fabriquer ce film d’animation en stop-motion. C’est un must !! https: //t.co/22TBMNhwRR

– Studio MDHR (@StudioMDHR) 28 janvier 2020

Soit dit en passant, Cuphead bénéficie actuellement d’une remise à durée limitée sur le Nintendo eShop, célébrant l’inclusion récente du personnage dans Super Smash Bros.Ultimate. Si vous ne l’avez pas encore joué, c’est une chance parfaite de le faire.

Excellent travail, Davy Productions!

