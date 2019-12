Vidéo: un nouveau Dragalia Digest a révélé un événement de collaboration Monster Hunter et la version 1.15.1 est maintenant disponible

La veille de Noël, Nintendo a décidé de publier une nouvelle vidéo Dragalia Digest. Dragalia Digests sont des présentations vidéo qui révèlent de nouvelles informations sur le jeu mobile Dragalia Lost de Nintendo. Les deux grandes annonces ont été la sortie de la version de mise à jour 1.15.1., Et la confirmation d'un événement de collaboration Monster Hunter. Le premier est disponible dès maintenant et le dernier commencera fin janvier 2020. Plus d'informations sur la collaboration viendront le jour du Nouvel An, mais jouer dans cet événement vous permettra d'ajouter Rathalos à votre équipe. La vidéo de Dragalia Digest, ainsi que les notes de mise à jour de la version 1.15.1, peuvent être vues ci-dessous.

■ Détails de mise à jour

・ Il sera possible de changer d'équipe avant de sélectionner une salle coopérative

Vous pourrez changer votre équipe avant d'entrer dans une salle, comme sur l'écran coopératif de la quête ou la liste des salles.

・ Ajout de la difficulté Expert aux batailles nulles

La difficulté Expert sera ajoutée à certaines quêtes de batailles du Vide le 26 décembre.

Pour les quêtes auxquelles une difficulté Expert a été ajoutée, le niveau de difficulté existant sera considéré comme une difficulté standard.

・ Nouvelles quêtes de haute difficulté, Le soulèvement d'Agito

L'Agito Uprising, des quêtes de haute difficulté qui vous opposent aux membres puissants d'une nouvelle force hostile, sera ajoutée le 26 décembre.

Vous pouvez utiliser les matériaux obtenus dans The Agito Uprising pour fabriquer les nouvelles armes 6 ★.

・ Modifications de l'interface utilisateur de la boutique

Nous ajusterons l'agencement de la boutique.

・ Augmentation du plafond de niveau Halidom

Nous porterons le niveau maximum de Halidom à 10 à 6 h 00 le 26 décembre 2019.

■ Autres changements

・ L'illustration 2D du moment où les changements de forme d'Halloween Mym seront changés en une image unique à 2h30, le 25 décembre 2019.

・ Nous ajusterons les têtes des modèles 3D pour certains personnages à partir de 06h00, le 26 décembre 2019.

・ Nous changerons le nom des billets coupe-file que vous pouvez acheter dans la boutique en 5 Skip Ticket Set.

Remarque: cette modification n'affecte pas le prix ou le contenu de l'article.

・ Nous augmenterons la hauteur d'effet pour les zones de buff produites par certaines compétences.

Remarque: Ce changement fera en sorte que les compétences de certains personnages qui sautent lorsqu'ils utilisent leurs compétences sont toujours affectées. La zone d'effet ne sera pas modifiée.

▼Compétences affectées

Compétence du Cirque du Gala Prince

Mariage de la compétence Union sacrée d'Elisanne

Compétence Vital Gate d'Akasha

・ Vous pourrez acheter un article 4 Exquisite Honey Set dans la boutique sur l'onglet Aujourd'hui sous Upgrade Essentials (appelé Upgrade Essentials & Packs après les ajustements de la disposition).

■ Problèmes résolus

Le problème suivant a été corrigé dans cette version:

・ La position des bulles de texte qui s'affichent pour les objets obtenus sur l'écran des résultats de quête est parfois décalée vers le bas.

Remarques:

1. Le magasin peut mettre du temps à refléter les informations mises à jour. Les joueurs peuvent ne pas être en mesure d'effectuer des mises à jour car le cache de données de leur appareil est plein. Si vous ne parvenez pas à effectuer la mise à jour, redémarrez votre appareil, puis essayez de le télécharger à partir de la boutique.

2. Les aventuriers et les captures d'écran du jeu présentés sont toujours en développement.

