Vidéo: une fonderie numérique explore le potentiel de la technologie d’intensification de l’IA pour un commutateur théorique «Pro»

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a récemment déclaré que la société n’avait “pas l’intention” de sortir un nouveau modèle Switch cette année. C’est une déclaration assez concluante et semble éliminer les rumeurs qui bouillonnent constamment selon lesquelles nous verrons bientôt une variante Switch ‘Pro’ révisée du matériel de Nintendo. Même s’il n’est pas prévu d’introduire une console mise à jour et d’offrir aux joueurs quelque chose de nouveau et de brillant aux côtés des prochains systèmes de nouvelle génération de Sony et Microsoft, les plans pour la prochaine SKU sont sans aucun doute en préparation et les gens de Digital Foundry ont enquêté sur un fascinant développement de Nvidia qui pourrait potentiellement donner à un Switch ‘Pro’ une amélioration visuelle considérable par rapport au modèle actuel, en particulier sur les écrans 4K.

L’essentiel de la dernière plongée en profondeur de Digital Foundry dans un avenir potentiel pour Switch tourne autour de la technologie de mise à l’échelle DLSS AI de Nvidia. Comme l’explique Richard Leadbetter de DF, les outils de mise à l’échelle d’apprentissage automatique impliquent d’utiliser moins de puissance CPU pour dessiner des pixels et de se concentrer sur la création de ceux qui sont dessinés aussi beaux qu’ils peuvent l’être.

Premièrement, Leadbetter utilise le nouveau téléviseur Android Nvidia Shield (qui utilise le même processeur que celui des modèles Switch et Switch Lite actuels) pour simuler les gains potentiels possibles dans le futur matériel Switch. Bien qu’ils ne soient pas identiques à DLSS, les résultats ressemblent à un filtre de netteté – impressionnant dans certains cas, décevant dans d’autres. La solution de mise à l’échelle du Shield fonctionne mieux avec le contenu vidéo plutôt qu’avec les jeux et les résultats avec une variété de sources, y compris Wolfenstein II: le nouveau colosse et La légende de Zelda: le souffle de la nature sont mélangés.

Cet exemple avec Constructeurs de Dragon Quest 2 ressemble à un filtre d’affûtage standard (remarquez le sol).

Rich passe ensuite au PC et passe au test Wolfenstein: Youngblood, un titre qui vient de recevoir un patch d’upscaling DLSS AI (sur PC, c’est-à-dire). Avec sa qualité la plus basse et ses paramètres de performance les plus élevés, c’est une correspondance étroite avec la version Switch et ici la mise à l’échelle de l’IA de Nvidia offre une image nettement plus claire qui a fière allure à côté du même jeu fonctionnant avec une résolution native beaucoup plus élevée.

Peut-être plus intéressant encore, Leadbetter continue de comparer les paramètres bas du jeu PC «Switchified» fonctionnant avec DLSS à la version PS4. Alors que le jeu PS4 gagnerait probablement encore le concours de beauté, les deux images se comparent très favorablement, ce qui suggère qu’une utilisation intelligente de cette technologie pourrait considérablement améliorer les jeux fonctionnant sur un Switch ‘Pro’ même si le matériel n’était que modestement mis à niveau par rapport au modèle actuel. .

Comme d’habitude avec le travail de Digital Foundry, c’est une montre fascinante de 15 minutes, nous vous encourageons donc à la regarder ci-dessous autour d’une tasse de café. En regardant vers le passé, la résolution n’a été élevée sur les priorités de Nintendo que longtemps après que la concurrence a adopté la HD, mais avec de nombreux téléviseurs de nos jours avec 4K en standard, sans parler de la prochaine génération de consoles de salon arrivant à la fin de la année, des solutions comme celle-ci peuvent être le meilleur moyen pour l’entreprise de continuer à utiliser une technologie modeste tout en produisant des résultats impressionnants. Dans notre récent sondage qui a demandé aux lecteurs quelles fonctionnalités ils aimeraient voir dans tout Switch ‘Pro’ potentiel, l’augmentation de la résolution venait juste derrière un processeur amélioré, il semble donc qu’il y ait un appétit pour un bump de résolution.

Faites-nous savoir si vous pensez que Nintendo pourrait explorer le potentiel de la mise à l’échelle 4K dans le matériel Switch révisé ci-dessous. Les chapeaux doivent également être retirés à Rich pour son utilisation de Star Trek: la prochaine génération pour illustrer la technologie et l’inimitable Jonathan Frakes pour dissiper les rumeurs du “Switch Pro en 2020”. Vous êtes en bonne compagnie, M. Leadbetter.

