Vidéo: Vue à 360 degrés sur les personnages de Samus et Richi Amiibo

Excité pour le prochain lancement du Samus noir et Richter amiibo? Vous pouvez maintenant regarder de plus près leurs magnifiques détails!

Nintendo a publié une nouvelle vidéo qui nous donne un aperçu à 360 degrés des deux figurines. Des crêtes horribles autour de Dark Samus aux chaînes impressionnantes que Ritcher brandit – vous pourriez vous retrouver à regarder un peu trop longtemps!

– 任天堂 株式会社 (@Nintendo) 17 janvier 2020

Saisirez-vous ces deux amiibo pour votre collection? N’hésitez pas à partager avec nous vos commentaires ci-dessous!

