Vidéo: Wiz Khalifa lance un nouveau clip vidéo 16 bits pour Sonic The Hedgehog Movie

La date de sortie du grand film de Sonic the Hedgehog n’est que dans quelques semaines, et un nouveau clip a été publié pour l’un des morceaux qui apparaîtra dans le film.

Speed ​​Me Up est une nouvelle chanson du rappeur / chanteur-compositeur-interprète américain Wiz Khalifa, mettant en vedette les voix de Ty Dolla $ ign, Lil Yachty et Sueco the Child qui, nous dit-on, sont – vérifie les notes – également des musiciens célèbres. Cela semble avoir plutôt bien marché auprès des fans jusqu’à présent, la majorité des commentaires sur les réseaux sociaux étant plutôt positifs. Vérifiez par vous-même ci-dessus.

Le film lui-même doit encore arriver dans les salles le 14 février après la refonte du design de Sonic vers la fin de l’année dernière.

Aimez-vous ce que vous entendez? Est-ce que cette nouvelle chanson vous a fait rêver pour la grande sortie du film? Partagez votre opinion avec nous ci-dessous.

