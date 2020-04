Vidéo: zones que vous n’étiez pas censé voir dans Animal Crossing: New Horizons

Si vous êtes intéressé par le développement de jeux ou tout simplement pour voir des choses que vous n’êtes pas censé voir, vous voudrez certainement regarder cette vidéo.

L’utilisateur de YouTuber Shesez a partagé une nouvelle vidéo qui prend la caméra de Animal Crossing: New Horizons à des endroits où il ne devrait normalement pas aller. Pour la plupart de la vidéo, cela nous donne un aperçu intéressant de la façon dont les développeurs ont géré certaines choses comme les textures, des emplacements spécifiques comme l’île de Harv, et même la façon dont les personnages apparaissent et disparaissent en multijoueur, mais les choses deviennent un peu folles, aussi.

Prenons, par exemple, le fait que le musée a plusieurs choses qui ne peuvent jamais être vues par le joueur dans des circonstances normales. Déplacer librement la caméra nous permet de voir que certaines créatures peuvent être trouvées sur des murs au-dessus du point de vue du joueur, et qu’elles peuvent être différentes pour différents joueurs.

Ou, le fait que déplacer votre personnage derrière le bureau des services aux résidents – ce qui n’est pas possible non plus – montre qu’Isabelle émet un son lorsqu’elle est poussée par le joueur. Pourquoi l’équipe de développement rendrait cela possible n’est pas claire – à moins qu’elle ne se promène dans l’île dans une future mise à jour, peut-être?

Sans doute le plus étrange de tous est le fait que Wilbur, le dodo qui vous envole vers d’autres îles, est toujours caché derrière le mur arrière de l’aéroport. Si vous y allez en visitant l’île d’un autre joueur, il engage une conversation avec vous, mais cela ne se produit pas sur votre propre île. Bizarre.

Ici, on découvre que Wilbur se tient derrière le mur de l’aéroport malgré le fait que le joueur ne peut généralement pas y aller

C’est certainement un regard intéressant sur la vie au-delà des limites normales de New Horizons. Faites-nous savoir quelles parties vous ont le plus intrigué dans les commentaires ci-dessous.

.