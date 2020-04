Vigor aura un jeu croisé. Comparaison graphique entre Switch et Xbox

Au cours de la dernière Nintendo Direct Mini l’annonce de Vigueur, un shooter de survie et de looter en phase beta Xbox One et que dans automnemettra son pied Nintendo Switch. Maintenant, en enquêtant sur son site officiel, nous avons découvert des informations nouvelles et juteuses sur le titre; jeu croisé, autres plateformes et d’autres doutes que nous pourrions avoir sur le titre sont résolus dans sa section sur FAQ (questions fréquentes).

Le jeu, qui sera free-to-play, est actuellement en Xbox et en avril, il commence son voyage Nintendo Switch avec une bêta fermé, pour lequel votre inscription est déjà clôturée. Et pour l’instant, ce seront leurs seules versions, bien que Bohemia Interactiveaimerait élargir davantage l’univers de Vigueur, les versions PC et PlayStation ne sont pas prévues pour le moment.

Une des raisons pour lesquelles l’hybride de Nintendo a été choisi pour recevoir Vigueur Dans son catalogue, il est, selon l’étude de développement, pour la grande facilité lorsqu’il s’agit d’unir les joueurs de la console de Microsoft et de Commutateur en séance jeu croisé. Une fonction, celle du jeu croisé, qui ne sera pas disponible en version bêta fermée, mais cela se trouvera dans la version finale du titre.

La version norvégienne Vigor arrivera sur Nintendo Switch à l’automne

Enfin, dans le canal de Youtube de Nintendo Enthousiaste, nous avons pu voir une comparaison graphique entre les versions de Nintendo Switch y Xbox One X. Nous pouvons voir, ce qui semble être, les premières minutes du tutoriel de démarrage de Vigueur. Bien que, d’une part, la version de Commutateur Il a une résolution inférieure et des textures pires, ce qui donne lieu à une version avec moins de détails graphiques, en revanche, il semble que le jeu reste stable à tout moment, donc il permettra un gameplay assez fluide. Même ainsi, rappelons-nous que, bien qu’il s’agisse d’une version graphique inférieure à toute autre, actuellement, elle est en phase bêta et le résultat de la vidéo pourrait changer pour le lancement final.

