Vigueur, tir et survie pour frapper Nintendo Switch cet automne

Bohemia Interactive, un studio en charge du développement de shooters axé plus sur la survie que sur l’action elle-même, comme ceux de la saga ARME ou DayZ, sera lancé au cours de la prochaine automne son dernier projet, Vigueur, dans Nintendo Switch. Comme le chef de projet le commente, Petr KolářLe titre Xbox jusqu’ici exclusif devrait faire un pas en avant et atteindre une base de joueurs encore plus grande.

Maintenant qu’est-ce Vigueur? L’équipe de développement le définit comme jeu de survie shoot-and-loot situé dans les terres de La Norvège, dernier bastion de l’humanité, après avoir été dévasté par la dernière grande guerre. Nous incarnerons l’un des Outlanders (Étrangers), qui devront survivre et obtenir des ressources à prendre à notre refuge, pour obtenir des améliorations et passer au niveau supérieur avant de reprendre le combat.

Ne faites confiance à personne, vos alliés peuvent être votre salut ou votre chute

Du point de vue du gameplay, on trouve un tireur en ligne en troisième personne, dans lequel nous devons survivre, explorer, piller et échapper à la zone, où il y a d’autres joueurs, de 8 à 12, avec les mêmes objectifs. Nous pouvons nous battre avec eux ou essayer de coopérer pour atteindre une cause commune: survivre y extraire des matériaux que nous rencontrons à différents endroits ou que nous obtenons à partir de packages qui tombent sur la carte.

Vigueur, qui sera libre de lancement pour tous les joueurs, car il s’agit d’un titre free-to-play, aura le mois prochain avril d’une bêta fermée. Pour accéder à ce test, nous devrons nous inscrire au site officiel du titre., oui, il faut se dépêcher, car les inscriptions ferment le jour 2 avril, tandis que la version bêta peut être jouée à partir des jours 9 à 16 du même mois. Pendant Nintendo Direct Mini du 26 mars, On pouvait déjà voir sa présentation, ainsi que les premières images de ce à quoi le jeu ressemble dans Nintendo Switch Et, il convient de préciser qu’il semble assez bon sur la console de Nintendo.

