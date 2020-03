Villageois expulsés glissant des parcelles de terrain dans Animal Crossing: New Horizons

Nintendo a déjà déployé deux mises à jour pour Animal Crossing: New Horizons sur la Nintendo Switch. Malgré cela, il semble toujours y avoir de sérieux problèmes qui pourraient potentiellement gâcher votre expérience.

Selon un article sur le site Web d’Animal Crossing, Bell Tree Forums, il y a un problème qui peut perturber les parcelles de terrain sur votre île paradisiaque. Voici un bref résumé, gracieuseté de l’utilisateur Twitter NintendoFanGirl:

PSA: il y a un assez mauvais bug dans ACNH qui n’a pas encore été corrigé. Si un ami a un villageois «dans des boîtes» parce qu’il a été forcé de sortir via un visiteur du camping, NE PAS l’adopter. Cela pourrait entraîner un problème.

Ce message reddit l’explique en détail: https://t.co/2CNK2jp5Cf pic.twitter.com/KGG5N1DjSz

La rediffusion sur le subreddit ac_newhorizons va plus en détail, expliquant comment exactement ce problème peut se produire. Voici l’explication complète:

Lorsque vous adoptez un villageois qui a été FORCÉ par un autre joueur via les CAMPGROUNDS (amiibo ou campeur aléatoire normal), l’intrigue que le villageois occupera peut devenir bogue et indiquera simplement “‘New Home”. Vous NE POUVEZ PLUS placer de nouvelles parcelles si cela se produit et que le villageois réel ne s’installe pas.

Par exemple. Mon ami a 10 villageois et l’un d’eux est SKYE. Ils scannent ensuite la carte d’un autre villageois (par exemple Sterling) et le convainquent de venir pendant plusieurs jours. Le troisième jour, pour accueillir Sterling, ils choisissent de DÉCOLLER SKYE, la mettant dans des boîtes. Ensuite, moi qui la veux, je viens et ADOPTE SKYE. Le complot de My Island où Skye est censé emménager peut alors être perturbé.

Les villageois qui décident de déménager de leur propre gré (ils viennent vous le dire par exclamation ou bulle de pensée) sont SÛR À ADOPTER même s’ils sont venus à l’origine via amiibo. Ce qui détermine le problème, c’est COMMENT ILS LAISSENT.

Aussi, juste pour clarifier. Les villageois obtenus via amiibo de votre camping directement sur vos propres parcelles sont 100% sûrs pour vous, le propriétaire de l’amiibo. C’est l’adoption (les envoyer à d’autres joueurs qui n’ont pas l’amiibo) que vous devez faire attention.

Il existe apparemment un moyen de résoudre le problème, en supprimant le terrain (suivez ces étapes), mais rien ne garantit que cela fonctionnera. Certaines réponses dans ce même sujet ont même dit qu’elles avaient essayé la «correction» et n’avaient pas de chance.

Le même message encourage tous les joueurs d’Animal Crossing à contacter directement Nintendo pour s’assurer que ce problème est résolu. Certains l’ont déjà fait – avec un utilisateur de Reddit affirmant que Nintendo était déjà au courant du problème et était en train de le résoudre:

Ils ont dit qu’ils étaient en train de corriger mais ne pouvaient pas corriger le bogue sans manquer d’autres bogues pour le moment, donc cela pourrait prendre quelques jours sinon, peut-être une semaine. Mais ils sont CONSCIENTS de ce bug / bug

Après une inspection approfondie, il y a des rapports du même problème sur les forums officiels de support Nintendo.

