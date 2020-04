Virtuos est prêt à proposer des jeux PS5 et Xbox X sur Nintendo Switch

Dans ses 3 ans de vie, Nintendo Commutateur Il a réussi à mettre la main sur un catalogue de jeux plutôt que volumineux, c’est quelque chose que nous ne pouvons pas remettre en question. Ainsi, pendant ce temps, il y a aussi quelques jeux qui ont reçu des ports pour la console hybride, et l’une des sociétés qui a été chargée de réaliser ce type de conversion est Vertueux, qui est déjà plus que prêt à travailler pour apporter les jeux de prochaine génération, c’est-à-dire de la PS5 et de la Xbox X, à la plate-forme semi-portable du Great N.

Virtuos, en mesure de faire en sorte que les joueurs de Nintendo Switch reçoivent également des titres de nouvelles plateformes

Virtuos est la société chargée de permettre aux joueurs de jouer à des titres tels que Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Dark Souls: Remastered, Starlink: Battle for Atlas ou The Outer Wolrds sur Nintendo Switch, et travaille maintenant sans relâche pour s’assurer que les jeux des nouvelles plateformes peuvent également atteindre la console hybride du Great N. Ainsi, dans une interview avec le portail anglophone Maxi-Geek, Elijah Freeman, l’un des managers de Virtuos, a commenté qu’ils y travaillaient déjà :

Nous pensons que 2020 sera une année consacrée au développement de jeux, où les joueurs s’attendront à ce que des expériences cohérentes de leurs jeux préférés soient la norme. Avec le lancement de la nouvelle Xbox X et Playstation 5 cette année, les développeurs doivent créer une stratégie et une planification pour rendre l’expérience de jeu cohérente sur toutes les plateformes. Chez Virtuos, nous sommes prêts et nous avons beaucoup de talent qui nous aidera à introduire ces nouveaux jeux sur Nintendo Switch.

De cette façon, nous pouvons déjà voir que les entreprises travaillent afin que nous ne manquions pas un seul jeu sur cette plate-forme. Et vous, quel jeu de la prochaine génération de Playstation et Xbox aimeriez-vous voir dans l’hybride?

