Visiter City 17 de Half-Life 2 en réalité virtuelle est possible grâce à un mod de Half-Life: Alyx

Les 10 premiers de l’année en 3D Games! La communauté des moddeurs travaille dur sur le nouveau logiciel Valve.

Half-Life: Alyx est déjà l’une des grandes sensations de l’année 2020. Soit dit en passant, il est devenu le premier 10Jeux 3Dde l’année, faisant de lui l’un des premiers espoirs GOTY à une époque où, en fait, de grands jeux vidéo sont nécessaires pour aider les moments difficiles de confinement causés par la pandémie de coronavirus. Comment améliorer l’expérience?Avec des mods.

La communauté des moddeurs a reçu le jeu deSoupapeà bras ouverts et a commencé à bricoler avec ses possibilités, donnant à aimer les fans de la légendaire Half-Life 2: Que diriez-vous d’une promenade virtuelle dans les rues deVille 17? Cela semble possible grâce au moddeur Vect0R, qui a trouvé le moyen d’amener les scènes de la suite originale sur le territoire de Half-Life: Alyx.

Comment? Conversion des fichiers du logiciel d’origine en ceux deSource 2et en les ajoutant au nouveau logiciel Valve. Le résultat est spectaculaire, et bien que pour le moment il n’ait été montré qu’en vidéo, il semble que l’expérience soit fonctionnelle et apparaîtra dans un véritable échantillon dans les prochains, comme l’a confirmé Vect0R lui-même. Aucune date n’a été donnée pour l’instant,soustraire être patient.

Les modders travaillent également sur une alternative à la réalité virtuelle pour profiter du jeu aux utilisateurs qui ne disposent pas d’un casque compatible. Valve lui-même hésite à publier un patch officiel, et il semble qu’il ait de bonnes raisons de le faire. L’un des programmeurs du jeu a assuré “qu’il veut que cette possibilité se présente”, mais il a reconnu que les moddeurs, dès qu’ils exploreront le jeu, sauront quelles raisons ont conduit Valve àparier sur la réalité virtuelle.

Notre partenaireAlejandro Pascual, en charge d’analyser le jeu, semble également préciser qu’il existe des motifs artistiques et jouables derrière la décision des développeurs du dernier jeu vidéo de la série Half-Life. Découvrez Half-Life: l’analyse d’Alyx pour découvrir ce qui a conduit Valve à créer l’un desgrands jeux de l’année en cours.

En savoir plus sur: Half-Life: Alyx, Half-Life 2, VR, Valve et Mod.

.