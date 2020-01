Vitamin Connection obtient sa première bande-annonce loufoque et mignonne de WayForward

Vitamin Connection a reçu sa première bande-annonce du développeur et éditeur WayForward. Le jeu, précédemment annoncé en août, met en vedette Vita-Boy et Mina-Girl, qui utilisent un minuscule vaisseau à capsule (alias une pilule) pour voyager à l’intérieur du corps de la famille Sable pour combattre les bactéries et les rétablir. Le jeu peut être joué en solo ou en coopération à deux joueurs, et il promet “une variété de situations difficiles et de plus en plus farfelues!” Il recevra une édition physique spéciale via Limited Run Games avec des précommandes qui ouvriront le 17 janvier. Vitamine Connection sortira numériquement sur le Nintendo Switch eShop le 20 février.

WayForward promet des «sous-jeux farfelus et sauvages», suggérant qu’il y aura une bonne quantité de mini-jeux abstraits pour s’amuser ou avec un ami. Ce que la boucle de gameplay de Vitamin Connection est en réalité semble encore un peu incertain. À première vue, il semble que le jeu soit un jeu de tir à l’intérieur du corps humain (et parfois chien?), Avec peut-être même des éclairs d’Ikaruga, car la couleur du vaisseau capsule qui touche les obstacles semble faire la différence.

La seule chose qui est absolument certaine à propos de Vitamin Connection est qu’il est vraiment mignon et vise à être une expérience de jeu en famille amusante. Et tout cela me rappelle encore cet épisode du Magic School Bus où le bus se rétrécit pour explorer le système digestif d’Arnold.

