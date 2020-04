Vivez et créez une famille sous la dynastie médiévale, une aventure en monde ouvert au Moyen Âge

Découvrez ce jeu vidéo PC dans les images et la bande-annonce d’un RPG où vous devrez construire un village.

Le pari notable Kingdom Come: Deliverance pour nous transporter au Moyen-Age d’un point de vue RPG réaliste, et dans cette veine, nous parlons aujourd’hui de Medieval Dynasty, un jeu vidéo en monde ouvert dans lequel nous devons survivre aux éléments de cette période historique tout en construisant un village prospère. Le protagoniste? “Un chasseur et un fermier pauvre mais qualifié” qui devra également s’inquiéter d’élever une famille.

Vous pouvez créer 18 bâtiments différents et plus de 60 objetsNotre voyage dans ce monde ouvert commence au plus bas niveau, en construisant un avant-poste simple qui, avec le temps, doit croître avec un marché prospère qui attire d’autres personnes. “Protégez la faune sauvage tout en chassant pour se nourrir, en rassemblant des ressources et en fabriquant du matériel pour construire et améliorer votre maison et d’autres bâtiments dans le village”, lit la description officielle de la dynastie médiévale pour PC, qui prévoit de faire ses débuts sur Steam plus tard cette année. 2020.

Parmi les promesses de la dynastie médiévale, développée avec Unreal Engine 4, se détache un “monde ouvert beau et réaliste” dans lequel il y aura changement de saisons, cycle du jour et de la nuit et changements météorologiques. Nous aurons la possibilité d’explorer différents scénarios où nous collecterons les matières premières nécessaires pour construire jusqu’à 18 types de bâtiments différents, ou fabriquer plus de 60 équipements différents tels que des armes, des outils de travail, des meubles ou des vêtements.

Vos décisions affecteront le cours du jeu dans la dynastie médiévaleToute activité physique que nous pratiquons affecte l’état du protagoniste, étant indispensable pour prendre de la nourriture, boire et se reposer pour être en forme. Il y aura également divers les décisions qui affectera le cours de l’action, attachant une grande importance aux liens sociaux entre les différents personnages. L’équipe de Cube de rendu Il souligne également qu’il y aura des missions, du commerce, de nombreuses options de bac à sable et même un système de réputation qui nous conduira à rencontrer le roi lui-même.

Sans plus de détails pour l’instant, l’équipe de développement a publié plusieurs images et une bande-annonce de la Dynastie médiévale. Si vous aimez le thème, n’hésitez pas à jeter un œil au populaire Mount & Blade II: Bannerlord, qui est à ce jour la meilleure première de l’année sur Steam, et qui a récemment également reçu une traduction espagnole.

