VOEZ obtient une mise à jour gratuite du contenu téléchargeable de Shovel Knight sur Switch, Flyhigh Works lance ses soldes de printemps

Flyhigh Works a sorti un tout nouveau morceau de DLC pour son délicieux jeu de rythme VOEZ, et il présente une star indépendante très familière.

Oui, Shovel Knight a fait son chemin dans VOEZ sous la forme d’une toute nouvelle piste à exploiter et à glisser. La mise à jour du jeu vous récompensera avec un niveau jouable du thème principal de Jake Kaufman de Shovel Knight: Treasure Trove (vous pouvez voir un aperçu dans la vidéo ci-dessus).

La nouvelle coïncide avec une vente de Flyhigh Works, qui coïncide d’ailleurs avec l’énorme vente de printemps de Nintendo qui a lieu cette semaine. Les réductions suivantes seront en vigueur à partir d’aujourd’hui jusqu’au 19 avril en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

• DEEMO – 40% de réduction

• VOEZ – 40% de réduction

• IMPLOSION – 50% DE RÉDUCTION

• Cytus α – 30% DE RÉDUCTION

• OPUS: Le jour où nous avons trouvé la Terre – 50% DE RÉDUCTION

• OPUS: Rocket of Whispers – 50% DE RÉDUCTION

• Sorcière et héros – 30% DE RÉDUCTION

• Sorcière et héros 2 – 30% DE RÉDUCTION

• Capitaine StarONE – 40% de réduction

• SubaraCity – 50% DE RÉDUCTION

• Marche des arbres du monde – 50% DE RÉDUCTION

Une mise à jour gratuite et une vente? Je ne peux pas me plaindre de ça.

Possédez-vous déjà VOEZ sur Switch? Sinon, nous vous invitons à consulter notre avis depuis le début du lancement du commutateur.

.