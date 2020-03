Voici 12 minutes de gameplay pour le nouveau DLC de Borderlands 3

Avant la sortie le 26 mars de la nouvelle campagne DLC Guns, Love and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock, Gearbox a publié une vidéo montrant les 12 premières minutes de jeu. Malgré le nom, il y a certainement beaucoup plus d’armes que d’amour ou de tentacules, mais celles-ci arriveront probablement à temps.

Le DLC aura des joueurs travaillant avec le planificateur de mariage Gaige pour s’assurer que l’union de Sir Alistair Hammerlock et Wainwright Jakobs se déroule malgré les nombreux dangers de la planète de glace Xylourgos.

Gearbox décrit l’expansion comme une “comédie romantique d’horreur cosmique”, et les quelques aperçus que nous avons de The Lodge et de son barman effrayant Mancubus sont décidément Lovecraftian. Les joueurs auront également la possibilité d’explorer le village bien nommé de Cursehaven et d’aider les citadins occultistes à résoudre leurs problèmes d’elfritch.

Guns, Love, and Tentacles est le deuxième des quatre grands développements post-jeu de Borderlands 3, après le DLC de vacances de Moxxi Heist of the Handsome Jackpot de l’année dernière. Deux autres sont prévus pour plus tard en 2020, et tous sont inclus avec le Season Pass ou l’édition Super Deluxe du jeu.

Borderlands 3 vient de sortir sur Steam, avec un crossplay PC disponible entre Steam et Epic Games Store.

