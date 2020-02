Voici à quel point la sorcière de Bayonetta ressemblera à Nendoroid

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, un événement axé sur les figurines de collection aurait lieu au Japon, auquel participent de nombreuses entreprises manufacturières qui proposent leurs prochains produits. Comme les autres années, Good Smile Company ne pouvait pas manquer et cette fois ils ont présenté des dizaines de personnages, dont plusieurs jeux vidéo.

Comme vous le savez probablement, Good Smile a différentes lignes, telles que Nendoroid et figma et a révélé aujourd’hui que son catalogue sera élargi avec de nombreux nouveaux objets de collection. In Wonder Festival Winter 2020 vous permet de jeter un œil à de nouveaux modèles de licences de jeux vidéo, ainsi qu’à une mise à jour des chiffres déjà annoncés, qui sont maintenant vus avec de la peinture. Dans la galerie se distingue Bayonetta, dont nous vous avions parlé il y a plusieurs mois, ainsi que la version finale d’Amaterasu, par Okami.

En outre, Fortnite et Dragon Quest Nendoroids sont vus. De plus, le Bloodborne Hunter est vu avec de la peinture. De même, des statues ont été dévoilées, comme celle de Journey, il a également été confirmé qu’il y aura un figma Death Stranding Cliff. Il est important de savoir que l’on ne sait pas encore quand ils seront disponibles ni combien coûteront ces chiffres.

Nous vous laissons le nom des personnages du jeu vidéo, ainsi qu’une galerie avec une sélection d’images.

Bloodborne – Nendoroid Hunter

Okami – Nendoroid Amaterasu

The Witcher 3: Wild Hunt – Nendoroid Yennefer

BAYONETTA – Nendoroid Bayonetta

Overwatch – Nendoroid Reinhardt: Classic Skin Edition

Échouement de la mort – Figma Cliff

Journey – POP UP PARADE Le Voyageur

SEKIRO: LES OMBRES MEURENT DEUX FOIS – figma SEKIRO

Splatoon 2 – figma décroché

Crayon Shin-chan – Nendoroid Shinnosuke Nohara

Wreck-it Ralph – Nendoroid Vanellope

DRAGON QUEST XI: Échos d’un âge insaisissable – Héros Nendoroid

Fortnite – Nendoroid Skull Trooper

Fortnite – Nendoroid Beef Boss

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE – Nendoroid Hunter: Female Nargacuga Armor Ver.

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE – Nendoroid Hunter: Male Zenogre Alpha Armor Ver.

13 Sentinelles: Aegis Rim – Nendoroid Iori Fuyusaka

13 Sentinelles: Aegis Rim – Figurine 1/7 Megumi Yakushiji

Shin Megami Tensei – Nendoroid Black Frost

Valkyria Chronicles 4 – Échelle 1/7 Crymaria Levin

Hyperdimension Neptunia – Nendoroid PURPLE HEART

Hyperdimension Neptunia – Nendoroid Neptune: 10th Anniversary Ver.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout – Nendoroid Ryza

Voici une sélection de tous les chiffres annoncés par Good Smile

De plus, des chiffres de diverses franchises de divertissement ont été annoncés, tels que ceux que vous pouvez voir de Crayon Shin-chan, Inuyasha et Wrecking Ralph. Vous pouvez tout vérifier dans ce lien.

Que pensez-vous des objets de collection? Lequel te plaît le plus? Envisagez-vous d’en acheter? Dites-le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Nendoroid, nous vous informons que récemment l’un des ponts de Sam Porter, de Death Stranding a été révélé. Si vous souhaitez lire plus de nouvelles liées à Nendoroid, nous vous invitons à consulter cette page.

