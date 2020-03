Voici à quoi Breath of the Wild ressemblerait à un jeu Game Boy Color

Bien que nous regardions toujours vers l’avenir de l’industrie, il est parfois bon de regarder vers le passé et d’imaginer à quoi ressembleraient les jeux actuels dans un matériel plus primitif. C’est la pensée de ncxaesthetic, qui nous propose une perspective de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, comme un petit titre Game Boy Color.

Bien qu’il ne soit plus possible de voir le vaste territoire d’Hyrule, le merveilleux pixel art vous fait pratiquement oublier ce détail. C’est sans aucun doute une excellente façon de célébrer le troisième anniversaire du jeu, qui s’est produit il y a quelques jours. Voir ce type de travail nous donne toujours envie de les voir se réaliser. Espérons qu’un fan de Zelda pourra un jour recréer Breath of the Wild dans un petit jeu 8 bits.

Ce n’est pas la première fois que quelque chose de similaire se produit, en 2018 Nintendo Wired a téléchargé une vidéo sur sa chaîne YouTube où nous pouvons voir un travail similaire.

En parlant de The Legend of Zelda, vous pouvez voir ici un incroyable film de fans de cette saga. De même, des rumeurs suggèrent qu’une adaptation de Zelda pour Netflix en collaboration avec Studio Ghibli pourrait être en cours.

Via: ncxaesthetic

