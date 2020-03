Voici à quoi cela ressemble lorsque Conan O’Brien travaille à domicile

Pour la plupart des gens, travailler à domicile signifie échanger un bureau et des vêtements propres contre un bureau à domicile et le même pyjama cinq jours de suite. Pour Conan, cela signifie échanger tout le confort des studios Warner Bros contre un tabouret dans sa maison, une seule caméra et des interviews par webcam douteuses sur le plan technologique.

L’animateur de fin de soirée a dû suspendre son émission au début du mois de mars en raison de la mise à jour COVID-19 (coronavirus), mais a rapidement promis de continuer à faire en sorte que l’émission se produise à l’aide d’un iPhone et d’interviews Skype. Le spectacle à domicile a été développé à la fois par le désir d’O’Brien de continuer à faire son spectacle et par la nécessité de garder le personnel du spectacle rémunéré et en emploi.

Conan se penche sur la nature lo-fi de la diffusion à domicile, échangeant la séquence d’ouverture lisse pour un montage d’images fixes de webcam de toutes les personnes travaillant à domicile pour que le spectacle se produise. Contrairement à de nombreuses émissions à forte intensité de PSA, Conan a également promis que l’émission à domicile ne contiendrait aucune information utile, ce qui pourrait être une bonne chose alors que tout le monde a besoin d’une distraction insensée.

Bien que le format du talk-show semble un peu bizarre sans réactions du public en direct, Conan le fait toujours fonctionner. L’ouverture de huit minutes de la première émission à domicile a été publiée sur la chaîne YouTube de Conan, tandis que le reste de l’épisode mettant en vedette Adam Sandler sera diffusé sur TBS comme d’habitude lundi soir. D’autres épisodes à domicile cette semaine mettront en vedette Sophie Turner, Jesse Eisenberg et Sean Hayes.