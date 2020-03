Voici à quoi ressemblait l’étrange bébé Sonic dans Sonic le film avant la refonte

Sonic The Movie a fait ses débuts au début de l’année et a été un grand succès dans de nombreuses régions du monde. Une partie de la réponse écrasante des fans était due à la refonte du Blue Hedgehog, qui s’est réalisée après les critiques des fans. Nous avons eu la chance d’avoir un aperçu du Sonic normal avant la refonte, mais pas de sa version bébé. Si vous êtes de ceux qui se demandaient à quel point le personnage pouvait être effrayant avant les changements, alors vous devriez être heureux, car vous pouvez le découvrir.

Paramount Pictures, qui est en charge du film en direct, a récemment partagé une vidéo cachée sur son compte YouTube. La chose la plus intéressante est que vous pouvez y voir des scènes qui ont été supprimées de Sonic The Movie et où apparaît le bébé Blue Hedgehog.

Au cas où vous l’auriez manqué: Super Sonic a failli apparaître dans le film.

SPOILER: Vous devez savoir que le contenu sera ensuite lié à l’intrigue et montrera légèrement ce qui se passe aux étapes du film. Ce ne sont pas des spoilers très importants, mais nous voulons faire l’avertissement.

Sonic baby était très différent de la version finale

Les utilisateurs qui voulaient savoir à quoi ressemblait Sonic en tant que bébé avant la refonte pourront obtenir des réponses, car dans le matériau, il est possible de voir le hérisson à un stade très précoce de développement, dans lequel les modèles Sonic et le hibou qui a pris soin de lui l’enfant n’a même pas les textures finales.

Mais la meilleure chose est que plus tard, vous pourrez voir un bébé Sonic avec plus de définition, mais ce n’est pas la fin. C’est donc ce qui serait projeté dans les cinémas sans la refonte. Dans ce modèle, on peut voir que le personnage n’a pas de gants, les yeux ont une forme étrange et les cheveux sur sa tête semblent très longs.

Nous vous laissons avec la vidéo ci-dessous.

Et vous, que pensez-vous de la version originale de Sonic baby? Pensez-vous que c’est étrange ou est-ce mieux que le Sonic final? Dites-le nous dans les commentaires.

Sonic The Movie fera ses débuts numériques demain, le 31 mars, et sera disponible sur Blu-ray à partir du 19 mai prochain. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Sonic the Hedgehog en consultant cette page.

