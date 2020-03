Voici à quoi ressemble DOOM 64 sur Switch par rapport à N64

DOOM Eternal ne sera pas le seul jeu DOOM disponible sur les plateformes modernes aujourd’hui. Le titre de la série classique, et que vous n’avez probablement jamais joué, DOOM 64, est enfin arrivé sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Steam. Cette version aura du contenu supplémentaire et une amélioration visuelle.

Comme c’est la coutume avec les rééditions, il est nécessaire de comparer la version originale avec la version actuelle face à face, et donc de déterminer quelle est la meilleure option entre les deux. Cependant, avec juste un petit aperçu de DOOM 64 sur les consoles actuelles, Il est clair qu’il s’agit de l’édition définitive de ce titre, non seulement pour son contenu supplémentaire, mais pour sa section visuelle améliorée.

La réédition de DOOM 64 comprendra un épisode supplémentaire, qui relie l’histoire de ce titre à DOOM Eternal. En parlant du nouvel épisode de cette série FPS démoniaque, vous pouvez déjà consulter notre revue écrite et vidéo de ce titre.

Via: GameXplain

.