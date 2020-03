Voici à quoi ressemble DOOM Eternal à la troisième personne

Par Rodolfo León

30/03/2020 18:28

DOOM Eternal est enfin entre nos mains, et la vérité est que le dernier des Bethesda et id Software n’a pas déçu. Ce jeu de tir à la première personne est l’un des meilleurs que nous ayons récemment joué, et une grande partie de son charme vient de toute l’action mouvementée de tuer des démons. Mais serait-ce tout aussi cool si c’était à la troisième personne? Découvrez par vous-même avec cette vidéo.

Avec l’aide de certains mods dans Cheat Engine, Il est possible d’accéder à ce mode à la troisième personne, mais comme vous pouvez le voir, il ne semble pas aussi bon que dans le premier. Il est évident que DOOM Eternal Il n’est pas développé pour être joué dans cette perspective, car certaines animations semblent assez ridicules.

À qui Atomix nous avons déjà eu la chance de jouer DOOM Eternal, Et si vous voulez savoir pourquoi vous ne devriez pas manquer ce nouvel épisode, n’oubliez pas de consulter notre revue écrite, ou si vous préférez, nous l’avons également en vidéo.

Via: IGN

