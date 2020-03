Voici à quoi ressemble Ellie de The Last of Us dans Animal Crossing: New Horizons

Pour de nombreux fans, il n’y a pas d’obstacles à l’utilisation de l’IP et même si c’est par le biais de mods ou de représentations, ils peuvent emmener leurs personnages préférés dans des jeux vidéo où ils n’apparaissent jamais. C’est le cas d’un joueur d’Animal Crossing: New Horizons, qui a décidé d’emmener Ellie dans un monde plus convivial que celui qui vit dans The Last of Us.

Un rapport DualShockers a révélé le travail effectué par un joueur d’Animal Crossing: New Horizons qui a utilisé l’éditeur de personnage pour en créer un inspiré par Ellie, le protagoniste de The Last of Us. En essayant de respecter les détails essentiels des vêtements et de l’apparence que la jeune femme porte dans le premier épisode de la franchise, cette fan a pu créer une version d’elle dans le style d’Animal Crossing.

Bien qu’il ait d’abord pensé à partager sa création dans des réseaux, la réponse de la communauté a été telle qu’il a montré le code QR afin que les personnes intéressées puissent avoir Ellie sur leurs îles dans Animal Crossing: New Horizons.

Je ne m’attendais pas à ce que ce message reçoive autant d’attention!

Voici le QR code que j’ai d’ailleurs utilisé

Amuse toi bien! pic.twitter.com/ao6ujzsW0r

– ⭐Allie🌚65 (@ Last4Standing) 22 mars 2020

Fait intéressant, cette nouvelle survient quelques jours après que Nintendo a demandé à Sony de retirer l’actif Super Mario qui était utilisé sur Dreams, la plate-forme créative de Media Molecule.

Animal Crossing: New Horizons est maintenant disponible sur Nintendo Switch, tandis que The Last of Us: Part II fera ses débuts le 29 mai sur PS4.

Restez ici à LEVEL UP.

Source

.