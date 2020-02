Voici à quoi ressemble Fire Emblem: Three Houses dans le style de Game Boy Advance

Après que Super Smash Bros.Melee a révélé les personnages, la scène et les détails de Fire Emblem, la franchise a commencé un long et difficile chemin pour se positionner en Occident jusqu’à ce qu’elle atteigne un succès à grande échelle avec son récent opus Three Houses for Switch. Ceux qui ont cherché à en savoir plus sur cette histoire se souviendront des livraisons de Game Boy Advance et de l’importance qu’elles avaient pour la communauté de fans naissante. Précisément, en l’honneur de cela, un groupe de followers a décidé de travailler sur le jeu le plus récent de la franchise pour lui donner un nouveau style.

Un rapport de Nintendo Life a révélé le travail effectué par une équipe de fans de Fire Emblem de la proposition de Three Houses pour en faire un jeu de style Game Boy Advance, comme les premières livraisons qui sont arrivées sur cette plate-forme au début du 21e siècle. Fait intéressant, ce projet a commencé comme une simple adaptation de la séquence d’introduction de Fire Emblem: Three Houses, qui a été travaillée et présentée dans une version similaire à celle de la console portable Nintendo.

Cependant, l’intérêt d’aller plus loin a conduit les fans à travailler avec le jeu complet et a récemment révélé certaines avancées qui réalisent ce que cette approche Fire Emblem: Three Houses serait dans une version Game Boy Advance.

Cependant, malgré les progrès réalisés, le projet est le plus susceptible d’attirer l’attention de Nintendo et la société, conformément à ses politiques, décide d’envoyer une notification de cessation des activités pour empêcher toute action en justice.

Fire Emblem: Three Houses est disponible sur Nintendo Switch et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à cette livraison réussie.

